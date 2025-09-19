Beskedet: Polisen backar från maskeringsvillkoren

Under helgens allsvenska omgång skulle polisens nya maskeringsvillkor ha införts.

Idag, fredag, står det klart att polismyndigheten väljer att ta bort dessa – för tillfället.

– Anledningen till beslutet är att vi upplever att frågan inte är tillräckligt förankrad på klubbnivå, säger Marie Borg, biträdande chef på Noa.

Under den kommande allsvenska omgången skulle polisens nya villkor gällande maskering införas. De innebar att matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekom, skulle att avbrytas av arrangörerna/klubbarna.

Under veckan har detta varit ett mycket omdiskuterat ämne som har tagits upp av de flesta allsvenska klubbarna, där åsikterna i stort har handlat om att man inte ville se villkoren införas.

Slopar kravet: ”Till förmån för nya samtal med klubbarna”

Under fredagen, med en dag kvar till starten av den 24:e omgången, står det klart att polisen att har valt att slopa kraven. I ett pressmeddelande skriver myndigheten följande:

”Polismyndigheten avvaktar tillsvidare med att införa nya villkor gällande maskering vid större fotbollsevenemang till förmån för nya samtal med klubbarna. Polisen vill fortsätta utveckla dialogen med klubbarna i frågan”.

Marie Borg, biträdande chef operativa enheten, Noa:

– Anledningen till beslutet är att vi upplever att frågan inte är tillräckligt förankrad på klubbnivå trots den samverkan som varit, säger Marie Borg, biträdande chef operativa enheten, Noa.

Polisen meddelar även att de, utöver villkoret för maskeringsförbudet, inte kommer att göra några andra förändringar i nuvarande riktning.

– Polismyndigheten arbetar för att vi ska ha trygga och säkra fotbollsevenemang. I det arbetet är dialogen med fotbollens aktörer viktig, fortsätter Marie Borg.

I sitt pressmeddelande avslutar polisen med följande ord:

”Dialogen med fotbollens intressenter behöver fortsätta utvecklas i arbetet mot brottslighet och ordningsstörningar på arenorna, där implementeringen av inriktningen är en del i det arbetet”.





Den 24:e allsvenska omgången sparkas igång under lördagen, utan de nya maskeringsvillkoren.

Hur hade polisens nya villkor sett ut?

Polisens villkor om maskering på fotbollsmatcher i allsvenskan och superettan innebar att matcher skulle avbrytas direkt om det förekom ”organiserad maskering” på läktarna, där spelet skulle återupptas först när maskeringen hade upphört.

Kravet skulle gälla alla allsvenska klubbar och superettan-klubbar i omgång 24 och 25 (superettan spelar sin omgång 24 nästa helg), och var tänkt som ett test, enligt Per Engström, sektionschef på Nationella operativa avdelningen (Noa).

Om arrangören inte följde de nya villkoren skulle klubben kunna polisanmälas för brott mot ordningslagen. Polisanmälan riktades i sådana fall mot en enskild individ inom föreningen.