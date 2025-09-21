Prenumerera

Sirius tar emot Degerfors – här är elvorna

IK Sirius mot Degerfors IF denna söndag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

IK Sirius är i gott slag och har den senaste tiden distanserat sig från botten.
Denna söndag ställs man mot ett lag som hoppas göra detsamma, nämligen Degerfors IF.

Inför mötet i Uppsala så har de båda lagen nu meddelat sina startelvor.

STARTELVOR:

IK Sirius: Celic – Castegren – Sandberg -Anker – Krusnell – Walta – Heier – Lindberg -Bjerkebo – Ure – Persson

Degerfors IF: Igonen – Ndinga Ossibadjouo – Sundgren – Hien – Pikkarainen – Netaby – Haarala – Karlsson – Taranis – Rafferty – Omorowa.

