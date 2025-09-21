Sirius tar emot Degerfors – här är elvorna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IK Sirius mot Degerfors IF denna söndag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
IK Sirius är i gott slag och har den senaste tiden distanserat sig från botten.
Denna söndag ställs man mot ett lag som hoppas göra detsamma, nämligen Degerfors IF.
Inför mötet i Uppsala så har de båda lagen nu meddelat sina startelvor.
STARTELVOR:
IK Sirius: Celic – Castegren – Sandberg -Anker – Krusnell – Walta – Heier – Lindberg -Bjerkebo – Ure – Persson
Degerfors IF: Igonen – Ndinga Ossibadjouo – Sundgren – Hien – Pikkarainen – Netaby – Haarala – Karlsson – Taranis – Rafferty – Omorowa.
Den här artikeln handlar om: