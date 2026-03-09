Sirius visar upp starkt ekonomiskt resultat för 2025

IK Sirius stod för ett starkt ekonomiskt år ifjol.

Uppsalaklubben gick plus nästan 28 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius har denna måndag släppt sitt årsbokslut och det är minst sagt positiv läsning.

Gällande omsättning så slog man rekord med en omsättning på 149,4 miljoner. Totalt så gick man plus 27,7 miljoner kronor och det egna kapitalet är nu uppe på 76,8 miljoner.

– Den positiva utvecklingen under året är ett resultat av många människors engagemang och insatser. Stort tack för ett fint 2025! säger styrelsens ordförande Ulrika Moström Ågren via klubbens hemsida.

Härnäst för Uppsalaklubben väntar kvartsfinal i Svenska cupen, detta efter helgen seger mot IF Elfsborg som säkrade gruppsegern.