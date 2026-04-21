Sjöstrand om tiden i Nederländerna: ”Det var brutalt”

I fjol spelade Oscar Sjöstrand man-man i nederländska Cambuur.

Nu gäller zoon-försvar och 4-4-2 i Malmö FF.

– Det har man behövt skifta om i ryggmärgen, säger yttern till FotbollDirekt.

Oscar Sjöstrands sejour i nederländsk fotboll varade bara i en säsong. Efter åtta mål på 20 matcher för Cambuur i landets andraliga valde yttern att vända hem till Sverige.

Flyttlasset gick till Malmö FF och 21-åringen har fått starta lagets tre inledande matcher i allsvenskan. Det har hittills blivit ett mål och en assist i himmelsblått.

– Det har gått fort allting. Nu börjar jag lära känna alla på riktigt och jag har fått en bra start, säger Sjöstrand till FotbollDirekt.

Den nederländska andraligan utgörs av allt från ungdomslag till Ajax, PSV och Utrecht, till etablerade storklubbar med flera säsonger i landets högstadivision bakom sig.

– Det är ju en oroligt talangfull liga, den nederländska andraligan. Du får många stormatcher med publiktryck och höga förväntningar. Men när det kommer till den individuella spelskickligheten i allsvenskan är det fler som sticker ut. Sen så smäller det lite mer här, menar Sjöstrand.

”Nästan lite sjukt”

Nederländsk fotboll brukar oftast beskrivas som väldigt offensivt lagd med lite fokus på defensiven. Det är en fördom som bär sanning, enligt Oscar Sjöstrand.

– Det finns mycket ytor. Det är mycket anfall och man-man. Det blir ganska mycket en mot en-situationer och mycket ytor. Så påståendena stämmer, menar han.

Just att spela man-man blev en omställning för Sjöstrand när han var ny i Cambuur. I Malmö FF är det däremot ett klassiskt zoon-försvar som gäller, vilket yttern är väldigt nöjd med.

– Vi körde rakt av man-man i Cambuur. Det var brutalt, nästan lite sjukt. Men det är ganska vanligt i ligan. Sen gör ju vissa lite olika saker, men vi körde grovt man-man, säger Sjöstrand och fortsätter.

– Det har man behövt skifta om i ryggmärgen nu. Det blir att försvara ytor, men det gillar jag. Då stannar man också kvar mer i sin position högre upp i banan.