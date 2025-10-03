Sjukdomskaos i AIK – tio (!) spelare i träning

AIK dras med sjukdomsproblematik inför matchen mot Värnamo.

På fredagens träning deltog bara tio utespelare, enligt rapporter.

– Det kan behöva hanteras kreativt, säger tränaren Mikkjal Thomassen enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

På söndag tar toppjagande AIK emot jumbon IFK Värnamo i allsvenskans 26:e omgång. Då kan ”Gnaget” få göra en hel del förändringar i matchtruppen.

Under fredagens träning deltog bara tolv spelare, varav två är målvakter, enligt flera rapporter från träningsanläggningen Karlberg i Stockholm. Det går nämligen sjukdomsbesvär i de svartgula leden. Trots det anser tränaren Mikkjal Thomassen att läget i truppen är ”mycket bra”

– Nej, det är bra. Mycket bra. I dag var en planerad återhämtningsdag. Efter två tuffa dagar var det planerat. Några cyklar och tränar styrka inne i gymmet. Några är här ute. Mycket är positivt, säger han enligt Expressen.

Karlberg. Foto: Bildbyrån

”Ser det som något positivt”

AIK-bossen meddelar dock att den sportsliga ledningen kan få anledning till kreativa lösningar i söndagens match mot Värnamo.

– Det kan vara många spelare som är borta samtidigt, och det kan behöva hanteras kreativt, men vi ser på det som något positivt, säger han.

Matchen mellan AIK och IFK Värnamo startar klockan 14:00 under söndagen.