Klart: Här är Spaniens VM-trupp – Real Madrid-spelare saknas

Spaniens VM-trupp är uttagen.

Då saknas för första gången någonsin Real Madrid-spelare.

Förbundskapten Luis de la Fuente har tagit ut Spaniens VM-trupp. För första gången någonsin så saknas Real Madrid-spelare. Bland annat saknas Dani Carvajal och Dean Huijsen.

I gruppspelet ställs sedan Spanien mot Kap Verde, Saudiarabien och Uruguay. Innan dess är det träningsmatcher mot Irak och Peru.

Truppen

Målvakter: Unai Simón, Raya, Joan García.

Försvarare: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Mittfältare: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino.

Anfallare: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal.