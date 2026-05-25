Klart: Här är Spaniens VM-trupp – Real Madrid-spelare saknas
Spaniens VM-trupp är uttagen.
Då saknas för första gången någonsin Real Madrid-spelare.
Förbundskapten Luis de la Fuente har tagit ut Spaniens VM-trupp. För första gången någonsin så saknas Real Madrid-spelare. Bland annat saknas Dani Carvajal och Dean Huijsen.
I gruppspelet ställs sedan Spanien mot Kap Verde, Saudiarabien och Uruguay. Innan dess är det träningsmatcher mot Irak och Peru.
Truppen
Målvakter: Unai Simón, Raya, Joan García.
Försvarare: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.
Mittfältare: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino.
Anfallare: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal.
