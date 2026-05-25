Officiellt: Conte lämnar Napoli

Antonio Conte tackar för sig som huvudtränare i Napoli.

Det meddelar klubben på sociala medier.

Antonio Conte tog över Napoli sommaren 2024 och tog laget till en Serie A-titel förra säsongen.

I år slutade Napoli på en andraplats och Conte bekräftade sin avgång i samband med säsongens sista match mot Udinese. Nu har även Napoli bekräftat att 56-åringen lämnar.

”Tack för allt”, skriver Napoli på plattformen X.

Conte ledde Napoli i 91 matcher och har tidigare tränat klubbar som Tottenham, Inter, Chelsea och Juventus.