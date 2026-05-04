Skämde ut sig i Stockholm: ”Tillräcklig förnedring…”

STOCKHOLM. Utspelade, krossade, förnedrade.

IFK Göteborg skämde ut sig med 0-6 i baken borta mot Djurgården.

– Det är en tomhet, säger mittfältaren Filip Ottosson.

Djurgården satte gasen i botten hemma mot IFK Göteborg och efter 33 minuter stod det 3-0.

När matchen var över hade siffrorna dubblerats. Blåvitt reser hem med 0-6 i baken som allsvensk nästjumbo där lagets supportrar vände ryggarna mot spelarna i slutet.

– Men det var faktiskt inte så mycket att titta på med blåvita sympatier, säger Filip Ottosson nästan skamset efteråt.

Och Djurgårdens supportrar sjöng att ni åker ur allsvenskan redan i första halvlek. Är du själv orolig över tabelläget?

– Nu vet jag inte exakt vart vi ligger… bara att vi är därnere.

Ni är näst sist.

– Klart att inledningen vare sig resultatmässigt eller prestationsmässigt varit speciellt bra. Vi måste förändra något för att vinna fotbollsmatcher, det behöver vi göra.

Hur ser du på att Djurgårdens supportrar sjöng som de gjorde om er?

– Det är inget man tänker på, det som händer på utsidan. Det var tillräcklig förnedring på planen tycker jag.

Härnäst väntar Hammarby på Gamla Ullevi, ett Bajen som är tvåa i allsvenskans tabell. Otacksamt läge för ett krisande Blåvitt – eller?

– Det spelar nog ingen roll vilka vi möter. Vi måste börja med oss själva, börja prestera. Så ja, vi behöver kolla på oss själva och höja nivån i allt vi gör, avslutar Ottosson som byttes ut efter 56 minuter.