Skäms fortsatt efter premiärdebaclet: ”Ska aldrig hända igen”

Mjällby AIF:s allsvenska resa 2026 började på sämsta tänkbara vis.

Nu är lagkapten Jesper Gustavsson redo att studsa tillbaka i hemmapremiären mot Örgryte IS.

– Att vinna dueller är fan basic och det borde vi ha i ryggmärgen, säger fanbäraren till FotbollDirekt.

Efter fjolårets SM-guld och avancemanget till finalen i Svenska cupen hade Mjällby AIF rest till Stockholm för att premiärspela mot Hammarby förra helgen.

Där var Blekinge-laget till stora delar en skugga av sig själva och kom inte upp i nivå, samtidigt som ”Bajen” stod för en praktfull insats – inte minst när det kommer till Paulos Abraham som stod för matchens alla tre mål.

Med ett par dagars reflektion efter debaclet i Stockholm har laget från lister laddat om inför sin hemmapremiär – men minns fortsatt vad som gick fel på 3Arena.

– Vi var såklart oerhört besvikna efter den matchen. Vi gick igenom den tillsammans med ledarstaben, vad som gick fel, och vi är jävligt revanschsugna. Vi ska helt enkelt försöka att studsa tillbaka direkt och vara lite bättre, berättar lagkapten Jesper Gustavsson för FotbollDirekt.

Vad var det som gick fel i matchen mot Hammarby?

– Bajen var mycket hetare än oss på allt. De sprang mer, tacklades mer, var bättre med bollen och bättre som lag. Men framförallt sprang de mer och vann dueller – vi var efter hela tiden. Det är det vi brukar vara bra på, att börja med grunderna, och det är det vi är mest besvikna på, att vi inte tog fighten.

Fanns det ett mått av underskattning eller en övertro på er själva?

– Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag vet faktiskt inte varför det blev som det blev, men det var absolut inte okej. Det ska aldrig hända igen, slår Gustavsson fast.

Hyllar nykomlingen: ”De har en oerhört bra forward”

Efter förra veckans premiärförlust valde Mjällbys nya huvudtränare, Karl Marius Aksum, att ta på sig fiaskot helt och hållet.

“Om ett lag ser så dåligt ut som vi gör i första halvlek så är det alltid tränarens fel”, sade han efter matchen.

Det håller inte Jesper Gustavsson med om.

– Det får stå för honom men det tycker jag inte. Även om man säger att det var fel matchplan och så vidare borde vi göra det bättre på planen. En matchplan kan man ha ändå, men att vinna dueller och så där är fan basic. Det borde vi ha i ryggmärgen. Jag tycker att det ligger på oss spelare, absolut, förklarar han.

Då kan vi förvänta oss att det smäller en del mot Örgryte?

– Ja, det hoppas jag. Vi ska vara jävligt redo när matchen börjar.

Kring lördagens motståndare, som tog steget upp till allsvenskan via kval mot IFK Norrköping i fjol, menar Gustavsson att hans lag har tämligen bra koll på Örgrytes fasta situationer – som man var framgångsrika med i 1-1-matchen mot Malmö FF.

– Vi har kollat på dem lite grann och tränat lite på det. Vi ska vara redo och spelare ska veta vad de ska göra om vissa saker händer, så vi ska vara redo. Men det är ett bra lag med många skickliga spelare. De har en oerhört bra forward som springer mycket, säger han och åsyftar Noah Christoffersson.

Hur ser du på bilden av ÖIS efter matchen mot Malmö?

– Jag följer väl inte fotbollen allt för noga, jag kollar när jag har tid. Men, som du säger, de var väldigt bra mot Malmö och det kommer att bli en tuff fight. Det var det i cupen också till en början, fram till att vi gjorde tre mål. De hade sina lägen och kontringar, det känns som ett bra lag, avslutar fanbäraren.

Matchen mellan Mjällby AIF och Örgryte IS har avspark klockan 15.00 i dag, lördag.