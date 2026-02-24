Skar sig i Djurgården – bekräftar själv

2009 höll Djurgården på att åka ur allsvenskan.

Det delade ledarskapet Andrée Jeglertz och Zoran Lukic fungerade inte alls.

– Det blev slitningar under året, bekräftar Jeglertz i podden Lundh.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens framgångsrecept med delat ledarskap på tränarbänken i början av 2000-talet med flera guld lyckades inte alls på samma sätt 2009.

Zoran Lukic som ihop med Sören Åkeby vann dubbla SM-guld 2002-2003 skulle 2009 tillsammans med Andrée Jeglertz leda ett Djurgården som tappat mark mot konkurrenterna.

Men Djurgården hade en hädisk säsong 2009 och redan på sommaren valde Zoran Lukic att lämna.

I stället ledde Jeglertz Djurgården själv ihop med gamla radarpartnern Steve Galloway som assisterande och via kvalspel mot Assyriska räddades kontraktet efter mål i förlängning från Mattias Jonson.

Trots detta tackade Jegletz för sig efter säsongen då han väntades ingå i ett nytt delad ledarskap.

– Jag ville i grunden fortsätta, men med det som hände under det året när vi hade delat ledarskap… jag kände bara att det blev slitningar under året, säger Jeglertz nu i podden Lunch och fortsätter:

– Sedan när jag fick huvudansvaret själv på hösten kände jag att vi kunde driva det framåt. Jag tyckte vi var på en väldigt bra väg och klarade oss precis. Det ville jag gärna fortsätta med, men klubben ville tillbaka till ett delat ledarskap. Då skulle jag in med en ny person som jag inte kände och jag ville inte ta den risken en gång till. Jag kände bara att jag hade alldeles för mycket att förlora en gång till på det.

Fotnot: FotbollDirekt har sökt Zoran Lukic för en kommentar.