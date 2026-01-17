Skiner upp kring spanjoren i AIK: ”Jag vet det”

SOLNA. AIK har ny huvudtränare i spanjoren José Riveiro som ansluter till lägret i Spanien om en dryg vecka.

Amel Mujanic ser fram emot att jobba med honom.

– Jag vet om att han gillar att spela boll, det passar mig bra, säger mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

AIK spelade årets första träningsmatch under lördagen hemma mot Degerfors.

Amel Mujanic byttes likt samtliga utespelare ut i paus och fick från bänken se AIK vända 1-2 från första halvlek till att gå upp i 3-2-ledning tidigt i andra halvlek – för att sedan se Degerfors kvittera till 3-3 vilket blev slutresultatet.

– Vi vågar spela, vi vågar ha boll. Vi visste att det skulle komma misstag men det handlar om att våga. Vi hamnade lite fel i presspelet men det kommer bli bättre, det här var ju första matchen.

På plats på Nationalarenan i Solna var det 3 550 åskådare under stängt tak den här lördagseftermiddagen.

– Det var kul, en skön känsla, säger Mujanic och tillägger:

– Jag hade hoppats på 30 000 i dag också men jag förstår att det är en träningsmatch.

”Ska inte säga att jag hört talats om honom”

AIK sparkade nyligen sin huvudtränare Mikkjal Thomasen och i går presenterades ersättaren José Riveiro – som dock först ansluter när AIK inleder sitt träningsläger i Spanien nästa måndag.

I väntan på spanjoren leddes AIK i dag av assisterande tränaren Morten Kalvenes.

När Mujanic får frågan vad han vet om Riveiro ler mittfältaren.

– Han gillar att spela boll, det är det jag vet. Det passar mig. Jag ser fram emot att träffa honom, säger Mujanic sedan gårdagen försökt läsa på om Riveiro som närmast kommer från ett tränaruppdrag för egyptiska Al Ahly som dock bara varade under sommarens klubblags-VM.

– Jag ska inte säga att jag har hört talats om honom tidigare. Jag har kollat lite nu och jag vet att hans lag gillar att spela boll.