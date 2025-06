Skrattar till efter Bajens viktoria: ”Vi är otroligt bra”

STOCKHOLM. 2-0 var i underkant. Hade Hammarby bara satt sina lägen hade segern mot Halmstad blivit betydligt större.

Det menar lagets tränare Kim Hellberg.

– Vi är otroligt bra. Jag tror vi hade 19-1 i avslut i första halvlek. Vi borde gjort fem eller sex mål i den här matchen, vi kan bli ännu vassare där, säger Hellberg på presskonferensen.

Det var ett lag på planen i allsvenska omstarten när Hammarby besegrade HBK med 2-0 inför drygt 24 000 åskådare i huvudstaden.

Nu är Bajen delad etta i allsvenska tabellen ihop med Mjällby och Halmstads tränare Johan Lindholm rankar de grönvita högst.

– De är otroligt skickliga och har mycket individuell kvalitet. De är Sveriges bästa lag tycker jag, de har många strängar på sin lyra, säger han på presskonferensen.

När Kim Hellberg ska beskriva sitt lags insats skrattar han till.

– Generellt är vi otroligt bra, jag tror vi har 19-1 i avslut i första halvek. Vi borde gjort fyra, fem eller sex mål i den här matchen. Vi kan bli ännu vassare där, men jag är otroligt nöjd över mycket, nästan allt. Vi ska bara göra fler mål i den här matchen.

När Hellberg ska bemöta sin tränarkollega Johan Lindholms ord om att Bajen är Sveriges bästa lag svarar han så här:

– Det är svårt att jämföra, men jag tycker det är ett väldigt imponerande sätt som vi spelar fotboll på. Vår spelargrupp är otroligt bra och vi vill hela tiden bli bättre.

Hyllar Tounekti: ”Han har sett overklig ut i veckan”

Hellberg vill också hylla sin vänsterytter Sebastian Tounekti, vinterförvärvet från norska Haugesund som i dag noterades för en assist och ett drömmål efter en projektil i nättaket.

– Han fick kvala sig kvar i norska högstaserien med Haugesund, nu kom han in i vår tävlingssäsong (cupen i mars) och kom in i det direkt. Det blev en snabb övergång, mycket publik här i ett topplag. Vilan nu under uppehållet gjorde nog honom gott, för han har sett overklig ut på träningarna i veckan. Den farten han har… jag vet inte hur man ska stoppa honom. Jag ser fram emot att se hur bra den här spelaren kan bli.