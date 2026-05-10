Slog till med sitt första mål i Djurgården – AIK utbuade

SOLNA. På tilläggstid i första halvlek nickade Mikael Marqués in sitt första mål i Djurgårdens tröja.

3-1-baljan i derbyt fick AIK-publiken att kraftigt bua ut sitt lag.

Foto: Bildbyrån

Första halvlek på Nationalarenan var något i hästväg.

Djurgården gick snabbt upp i en 2-0-ledning efter mål av Hampus Finndell och Miro Tenho innan Zadok Yohanna med en soloprestation tog sig tog sig förbi Mikael Marqués och spelade in till en ren Kevin Filling som tryckte in reduceringen.

Samme Filling satte sedan 2-2 efter en stolpretur – trodde han. Men den assisterande domaren vinkade felaktigt av för offside.

I stället var det Djurgården som fick sista ordet före paus. För i andra tilläggsminuten nickade Marqués in sitt första mål i Dif-tröjan på Bo Heglands frispark och vid slutvissla i första halvlek buades hemmalaget kraftigt ut av den svartgula massan.

Närmare 50 000 på plats i dag så buropen var öronbedövande.

