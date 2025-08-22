Smäll för AIK: Hove borta några veckor

AIK har drabbats av ett avbräck när Johan Hove blir borta i flera veckor på grund av en vadskada.

Samtidigt närmar sig talangerna Kevin Filling och Victor Andersson comeback.



AIK:s Johan Hove är skadad och missar nu flera matcher efter en vadskada och blir borta i ”några veckor”, det bekräftar tränaren Mikkjal Thomassen.



– Det är en muskelskada så han blir borta i några veckor. Vi märkte det efter matchen mot IFK Göteborg, förklarar han för Fotbollskanalen.



Ett tungt besked för AIK – men samtidigt kommer det positiva nyheter om att Kevin Filling, 16, och Victor Andersson, 20, närmar sig spel.



– Vi får väldigt positiva signaler. Båda två är väldigt nära. Speciellt Filling, säger Thomassen.



AIK spelar nästa match på söndag borta mot Degerfors. Matchen startar 16.30.