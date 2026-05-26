Smet ut bakvägen – vägrade prata: ”Frustrerad och arg”

STOCKHOLM. Flera Djurgården-spelare nobbade media efter förlusten mot BP i fredags.

Men Mikael Anderson tog det längre – genom att inte ens gå igenom den mixade zonen.

– Jag kände att det inte var rätt tajming att prata med media, säger stjärnan dagarna efter att han smet ut bakvägen på 3Arena.

Filip Manojlovic, Mikael Marqués och Oskar Fallenius var tre Djurgården-spelare som valde att nobba media efter förlusten mot BP när de gick igenom mixade zonen.

Mikael Anderson då? Han dök aldrig ens upp. I stället tog den isländska landslagsmannen bakvägen ut från 3Arena.

– Jag var frustrerad, också lite arg. Jag visste att det kanske inte var läge att snacka med media efteråt, så det var därför, förklarar nu Anderson under sin första intervju efter nederlaget mot BP.

Det var ju flera andra som heller inte ville prata med media men som ändå gick ut vanliga vägen via mixade zonen från arenan. Vad var det som gjorde att du kände att du behövde ta bakvägen?

– Jag kände bara att det inte var rätt tajming att snacka med media, jag kände att jag behövde lite distans från medievärlden.

Kritiken: ”Kan inte acceptera det”

Anderson är starkt kritisk till insatsen mot BP som alltså slutade 1-2 i baken.

– Jag tycker inte att vi ska förlora en hemmamatch mot BP. Vi kunde ha gjort det så mycket bättre. Intensiteten och energin var extremt låg. Det var det som jag var frustrerad över. Man kan förlora matcher för att man inte spelar bra, men att inte ha någon intensitet… det kan vi inte acceptera. Intensitet och energi ska vi alltid ha i vårt spel.

För Anderson kommer den abrupta våravslutningen för Djurgården olägligt, detta eftersom han i förlustmatcherna mot Sirius och BP gjort mål i bägge – vilket också är isländska landslagsmannens två första starter sedan skadan han ådrog sig i slutet av mars månad med landslaget.

– Jag är besviken att matchen mot Mjällby inte blir av i helgen (framflyttad efter Elliot Strouds VM-uttagning) för jag känner mig i bra form nu och för laget hade det också efter BP-matchen varit skönt att vinna mot Mjällby, säger Anderson som inte förvånas över sin egna framfart efter comebacken från skada.

– Jag visste att jag skulle kunna bevisa. När jag var skadad gjorde laget det riktigt bra, men väl tillbaka visste jag att jag var redo. Jag känner mig fit.