BP:s lagkapten dök upp i Hammarby-kläder.

Nu rasar FotbollDirekts studio mot Simon Strand.

– Jag är nästan inne på att han inte kan vara kvar (i BP), säger Fredrik de Ron.

✔️ Se hela diskussionen i spelaren ovan!

Bildmontage. Foto: Bildbyrån / FotbollDirekt

Det var strax efter att Hammarby hemmaförlorat mot ärkerivalen AIK i söndags som ett bekant ansikte dök upp på Södermalm i Stockholm. Brommapojkarnas lagkapten Simon Strand, som har ett förflutet i ”Bajen” och har varit öppen med sina känslor för klubben, sågs på en elsparkcykel iklädd Hammarby-kläder och en halsduk.

Händelsen fångades på bild och klippet fick snabbt stor spridning på sociala medier. I går, måndag, gästade Strand SVT:s Fotbollsstudion och pudlade efter beteendet i samband med Stockholmsderbyt. Han sa bland annat att det ”var onödigt” och att han ”inte vill att BP-supportrar ska vara sura”.

– Det är så fruktansvärt dåligt gjort. Det är väldigt, väldigt oproffsigt. Det går att säga mycket om BP:s supporterskara men det spelar egentligen ingen roll tycker jag. Det Simon Strand gör är att han pissar på sin egen klubb och sin egen arbetsgivare. De betalar hans lön, han är lagkapten… Du får inte bete dig så där, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt-studion under tisdagen.

Simon Strand på g hem efter derbytorsk. pic.twitter.com/sZz2GLCQSc — Isabella Claesson (@ClaessonBella) May 24, 2026

”Han kan inte vara kvar”

Mattias Eckerman fyller i:

– Det blir någonstans att pissa på Brommapojkarna. Historiskt sett är de (BP) inte en rival till Stockholmslagen och har inte utmanat på sportslig nivå på samma sätt, men i dag skulle jag säga att man börjar komma dit, och vill Brommapojkarna komma dit så kan man inte ha en lagkapten som beter sig på det sättet.

Brommapojkarnas sportchef Sean Sabetkar har tidigare uttalat sig om att han har haft en dialog med Strand och att saken ”är utagerat”. De Ron är samtidigt inne på ännu hårdare tag från BP:s sida.

– Jag är nästan inne på att han inte riktigt kan vara kvar. Tänk dig för de som är BP-supportrar, de är inte många men de finns, vad tror du att de känner?

En stund senare backar han från de hårda orden, men de Ron är fortsatt inne på att Simon Strand inte borde få vara en del av den matchtrupp som ställs borta mot Degerfors på söndag.

– Okej, jag var lite hård. Det är klart att man inte ska riva ett kontrakt på grund av det här, men jag tycker att om han är med i matchtruppen borta mot Degerfors, då är det oseriöst.

✔️ Se hela avsnittet av Allsvenskan Direkt här!