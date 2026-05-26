Klubben markerar – efter hatstorm: ”Överskrider alla gränser”

Joakim Mæhle blev utvisad samtidigt som Wolfsburg åkte ur Bundesliga.

Nu får han stöttning av klubben – efter flera påhopp på sociala medier.

– Personliga attacker och hot får aldrig vara en del av fotbollen, skriver klubben på X.

Wolfsburgs 29 år långa sejour i Bundesliga tog slut under måndagen. Efter sammanlagt 2–1 mot Paderborn i nedflyttningskvalet stod det klart att mästarlaget från 2009 kommer spela i andradivisionen nästa säsong.

Lagets ytterback Joakim Mæhle har fått bära det en stor del av skulden. Dansken blev utvisad i den 14:e matchminuten när Wolfsburg ledde matchen och dubbelmötet med 1–0. I efterhand har Mæhle fått utstå en hel del hatiska kommentarer på sociala medier.

Nu väljer Wolfsburg har sätta ner foten.

”Besvikelsen och smärtan efter nedflyttningen sitter djupt – hos våra fans, hos alla medarbetare och naturligtvis också inom laget. I sådana här stunder hör kritik, ilska och diskussioner till fotbollen”, skriver klubben på X och fortsätter:

”Men det som Joakim Maehle just nu utsätts för i form av personliga påhopp, förolämpningar och till och med hot, överskrider alla gränser. Vår degradering är inte en enskild spelares ansvar. Det är resultatet av en undermålig säsong, då vi som klubb inte har varit tillräckligt bra under flera månader”.

Klubben är tydliga med att de backar Joakim Mæhle efter den tuffa perioden.

”Misstag hör till fotbollen. Personliga attacker och hot får däremot aldrig vara en del av den. Vi står enade bakom Joakim och hans familj och fördömer varje form av hat och hot om våld på det skarpaste sätt”, skriver man på X.

Joakim Mæhle anslöt till Wolfsburg inför säsongen 2023/24. Han har sedan dess spelat 84 tävlingsmatcher för klubben.