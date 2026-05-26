Expertens Jordan Larsson-dom: ”Sommaren blir viktig”

FC Köpenhamn har haft en tuff säsong.

Samtidigt har svenske Jordan Larsson stått för 13 mål och åtta assist.

– Det är svårt att argumentera emot de siffrorna, säger Tipsbladets chefredaktör Kenneth Jensen till FotbollDirekt.

FC Köpenhamns fiasko var ett faktum när de för första gången spelade nedflyttningsslutspel i den danska högstaligan. Trots en misslyckad säsong kunde FCK spela sig igenom de avslutade omgångarna relativt enkelt efter att den nya huvudtränaren Bo Svensson tog över.

I FCK huserar Jordan Larsson. Svensken har tillhört den danska giganten sedan sommaren 2023 och har den här säsongen varit en av klubbens utmärkande spelare.

FotbollDirekt har frågat Tipsbladets chefredaktör Kenneth Jensen om hur han ser på Larssons säsong i FC Köpenhamn.

– Sett till siffrorna har han haft en riktigt bra säsong med 13 mål och åtta assist på 32 matcher i Superligan. Det är väldigt bra siffror, säger Kenneth Jensen till FotbollDirekt.

Jensen är tydlig med att en stor del av poängproduktionen kom under våren då FCK spelade i nedflyttningsligan mot lag från den nedre halvan av tabellen.

– Under våren har han gjort åtta mål och sex assist – men man ska komma ihåg att mycket av det kom eftersom FCK spelade i nedflyttningsgruppen, säger Jensen som är kritisk till Larsson spel stundtals:

– Tittar man på hans spel tycker jag att han stundtals inte spelar särskilt bra – därför behöver han bidra med mål och assist. I vissa matcher är han inte särskilt involverad i spelet och när han spelar dåligt så spelar han riktigt dåligt. Med det sagt – 13 mål och åtta assist – det är svårt att argumentera emot de siffrorna.

Finns intresse

Jordan Larssons kontrakt med FC Köpenhamn sträcker sig till sommaren 2027. Det har tidigare rapporterats att det finns ett stort intresse för 28-åringen och om FCK ska tjäna pengar i en potentiell affär behöver det ske i sommarens transferfönster.

– Den här sommaren blir viktig för honom – ska han säljas eller kommer kontraktet att förlängas? Det är frågan, avslutar Jensen.

Jordan Larsson har tidigare spelat i klubbar som Schalke 04, Spartak Moskva, AIK och IFK Norrköping.

FC Köpenhamn slutade etta i nedflyttningsligan.