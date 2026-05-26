Klart: Skriver permanent kontrakt med Roma

Donyell Malen har varit utlånad till Roma under våren.

Nu står det klart att nederländaren stannar i den italienska huvudstaden.

Även Mario Hermoso har skrivet på ett nytt kontrakt med klubben.

Foto: Alamy

Donyell Malen har gjort 15 mål för Roma sedan han anslöt på lån från Aston Villa i januari. Det kommer därmed inte som någon överraskning att den italienska huvudstadsklubben vill behålla sin anfallsstjärna.

Nu har bitarna också fallit på plats. Roma meddelar att Malen kritat på ett permanent avtal som sträcker säg till juni 2030.

Klubben annonserar samtidigt att mittbacken Mario Hermoso förlänger sitt avtal. Spanjoren kommer bli kvar i den eviga staden till sommaren 2027.

Roma slutade på en tredjeplats i årets Serie A, 14 poäng bakom segrarna Inter.