Sofia Hultberg tillfällig klubbdirektör i IFK Göteborg

IFK Göteborg jagar ersättare till Håkan Mild.

Åtminstone tillfälligt så ersätts han av Sofia Hultberg.

– Jag känner mig väldigt trygg, säger hon till Göteborgs-Posten.

Foto: Bildbyrån

Håkan Mild lämnar posten som klubbdirektör efter årets säsong, detta meddelades för ett par månader sedan och förra fredagen gjorde han sin sista dag som klubbdirektör.

Någon permanent ersättare har inte meddelats ännu, men nu står det klart att Sofia Hultberg tar över, åtminstone temporärt. Detta meddelades under dagens medlemsmöte.

– Jag känner mig väldigt trygg för att jag har bra kollegor i ledningsgruppen, samarbete med styrelsen och övrig personal på Kamratgården, säger hon till Göteborgs-Posten.

Huruvida hon är öppen för att ta rollen permanent vill hon inte kommentera allt för ingående.

– Det är inget jag tänker på i dagsläget.

Ordförande Magnus Nilsson öppnar dock för Hultberg som permanent klubbdirektör.

– Ja, säkert, hon är riktigt duktig, men vi har inte kommit till några namn ännu. Vi har tittat på profildelen och ännu inte gjort några intervjuer, säger han till Expressen.