Sportchefen slår fast: ”Vi har möjlighet att behålla honom”

Amel Mujanic är hett villebråd efter succén i Örgryte.

Pontus Farnerud hoppas att mittfältaren blir kvar efter uppflyttningen till allsvenskan.

– Jag tror att vi har möjligheten att behålla honom, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Amel Mujanic jublar efter kvalet till allsvenskan. Foto: Bildbyrån

Han kom med något stukat självförtroende till Örgryte 2023, detta efter att aldrig fått chansen i Malmö FF.

Men under sin tid i Öis har Amel Mujanic växt ut till lagets mittfältsstjärna och nyligen kom uppgifter att såväl AIK som Djurgården erbjudit kontrakt.

När FD pratade med Mujanic efter att han prisats som hela superettans bästa spelare ville han inte säga något om framtiden, detta eftersom kvalet mot IFK Norrköping kvarstod.

Nu har Örgryte besegrat ”Peking” med totalt 3-0 över två möten och spelar därmed i allsvenskan igen för första gången sedan 2009.

Frågan är om Mujanic spelar kvar i Öis nästa säsong?

– Jag tror vi har möjligheten att behålla honom. Han känner väldigt starkt för Öis. Det är helt normalt att han ser över sina intressen, men vi har möjlighet att skriva ett nytt avtal med honom, säger sportchef Pontus Farnerud till FotbollDirekt.

Pontus Farnerud. Foto: Bildbyrån

”Kvaliteter som få andra i svensk fotboll”

Som Farnerud är inne på löper kontraktet med Mujanic ut vid årsskiftet. Sportchefen tillika gamla landslagsspelaren är belåten med den utveckling som 24-åringen haft under sina tre säsonger i Örgryte.

– Han har gjort ett hårt jobb. Han har mognat som både spelare och person. Jag tror att hans utlandssejourer (danska Hobro och cypriotiska Apoel på lån från MFF) lärde honom mycket. Nu fick han komma till oss i en trygg miljö med tränare som trott på honom, som visat att han ska vara en ledande spelare. Det har varit viktigt för honom, säger Farnerud och fortsätter:

– Jag tycker Amel har kvaliteter som få andra spelare i svensk fotboll i den rollen som han har. Han var en stor talang och för vissa tar det längre tid att kunna hantera det.

Farnerud vet vad han pratar om. Som 16-åring 1996 debuterade han i Landskronas A-lag, två år senare flyttade han till franska storklubben Monaco. Mittfältaren som där och då sågs som en av Sveriges mest spännande spelare medger att han och Mujanic pratat om Farneruds egna tid som spelare.

– Vi har haft lite snack om det, jag och Amel där jag kunnat dra vissa paralleller till min karriär. Jag har sagt till honom att han måste fortsätta tänka på sin utveckling hela tiden, hela tiden göra det hårda jobbet.