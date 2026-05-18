Griezmanns ursäkt i avskedet: ”Jag gjorde ett misstag”

Antoine Griezmann tog farväl av Atletico Madrid under känslosamma scener på Estadio Metropolitano efter totalt tio säsonger och 500 matcher i klubben.

I sitt avskedstal riktade fransmannen en ursäkt till supportrarna för beslutet att lämna Atletico för Barcelona 2019 – ett val han i efterhand ångrar.

– Jag vill be om ursäkt ännu en gång. Jag insåg inte vilken kärlek jag hade här. Jag var väldigt ung. Jag gjorde ett misstag, jag har reflekterat över det, och vi gjorde allt som var möjligt för att komma tillbaka och få njuta av allt här igen, sa Griezmann.

Från och med sommaren fortsätter anfallaren karriären i Orlando City i MLS. Under avtackningen hyllades han av flera tidigare lagkamrater, samtidigt som tränaren Diego Simeone höll ett känslosamt tal.

– Det är väldigt svårt att bli älskad av alla, men alla älskar dig, sa Simeone.