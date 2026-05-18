SV Elversberg historiskt – klart för Bundesliga
SV Elversberg skriver historia.
Klubben, som är från en liten ort i sydvästra Tyskland, är klar för Bundesliga.
De blir den minsta klubben sett till deras hemort som någonsin i högstaligan.
Efter en 3–0-seger mot SC PreuBen Münster i den sista omgången säkrade SV Elversberg avancemang till Bundesliga för första gången i klubbens historia.
Framgången sticker ut rejält. Klubben kommer från Spiesen-Elversberg, en kommun med omkring 13 000 invånare, där själva orten Elversberg har runt 7 800 invånare. Det gör laget till den minsta klubben sett till hemortens storlek som någonsin spelat i den tyska högstaligan.
Klubbens arena rymmer i dag omkring 10 000 åskådare men väntas byggas ut inför spel i Bundesliga.
