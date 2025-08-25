Ställs mot vännerna i toppmötet: ”Kommer vara speciellt”

Axel Norén gjorde succé under sin tid i Gais.

Nu är han, tillsammans med sitt Mjällby, serieledare i allsvenskan.

– Vi ska försöka rida på den vågen vi är på, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Video Axel Norén om flytten från GAIS: ”Vi kom ingenstans”

Mjällby kryssade mot Djurgården. Nu ställs serieledarna mot formstarka Gais, som tog en skalp i Stockholm mot Hammarby senast.

Maif-mittbacken Axel Norén tror att en stor skillnad mot Gais kommer att vara intensiteten.

– Jag tror väl att Gais kanske kommer pressa oss lite högre och lite hårdare än vad Djurgården gjorde. Gais är väl, det är ju känt för att vara ett väldigt intensivt lag, säger Norén till FotbollDirekt.

Samtidigt som Mjällby går som tåget i allsvenskan tror den förre Gais-spelaren att vilket lag som vinner måndagens drabbning kommer att vara upp till slumpen att avgöra.

– Jag tror det kommer vara något slumpmässigt som kommer avgöra matchen. Det känns som båda lagen kommer göra allt för att vinna matchen och få tre poäng så att det är väl något slumpmässigt som kommer hända som kommer avgöra detta och förhoppningsvis så är det vi som kan ha lite tur med oss och skicklighet att ta med tre poäng.

Ni toppar allsvenskan, det känns som det är mer än tur som är er framgång?

– Vi har väldigt många bra spelare på alla positioner. Så nej, det är väl inte bara tur och allting. Vi är ett gött gäng som spelar bra fotboll. Så vi ska försöka rida på den vågen vi är på just nu och göra det så bra som möjligt. Men ja, det känns som det alltid är jämna matcher mellan, eller de jag har spelat i alla fall, så har det varit jämna matcher mellan Mjällby och Gais.

”Många av mina närmsta vänner”. Foto: Bildbyrån

”Kommer kännas jättekonstigt”

Axel Norén spenderade tre år i ”Makrillarna” och var med när De tog sig upp i allsvenskan 2024. Nu spelar han i topplaget Mjällby och blev tidigare i år uttagen till det svenska landslagets januaritrupp. Nu ställs de båda lagen mot varandra i den allsvenska toppstriden.

– Det kommer såklart vara speciellt. Jag tror jag sa det inför matchen vi hade mot dem hemma också att det kommer kännas jättekonstigt att möta gubbar som man har upplevt sådana otroliga saker med och otroliga minnen och även många av mina närmsta vänner än idag så att det kommer såklart vara en speciell match att gå ut där med dem på andra sidan så att säga. Men sen så när de man blåser igång så kommer man väl släppa det där. Och helt plötsligt så är det en helt vanlig match och bara försöka vinna matchen helt enkelt, menar mittbacken.

Samtidigt som Blekingeklubben flyger fram snackas det mycket om att få kalla fötter när man leder serien.

– Jag tror inte vi går och tänker så himla mycket på att vi ligger där vi ligger utan vi tar en match i taget och det är väl verkligen så vi tänker och tänkt från början. Vi börjar inte skena iväg och tänka om vad som kan hända i framtiden utan det är väldigt tråkigt men ändå väldigt moget att ta en match i taget. Det har funkat hittills och det känns som en bra koncept att köra vidare på, avslutar Norén.

Matchen mellan Gais och Mjällby startar 19.00.