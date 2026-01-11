Steinke Brånbys glädje: ”Det man strävat efter”

ÅRSTA. Oscar Steinke Brånby imponerade stort i HTFF förra säsongen.

Inför säsongen 2026 har 19-åringen flyttats upp i Hammarbys A-lag och skrivit på ett A-lagskontrakt.

– Det känns bra, det är sjukt kul såklart. Det är det man har strävat efter såklart, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

HTFF stod för en imponerande säsong ifjol och tog sånär klivet upp i superettan, men det blev förlust i kvalet mot Örebro SK.

Trots den sura avslutningen så ser Oscar Steinke Brånby tillbaka på förra säsongen som något väldigt positivt och det är mycket han tar med sig in i första A-lagssäsongen med Hammarby som väntar för hans del.

– Jag tar med mig väldigt mycket såklart, jag har spelat på väldigt många olika positioner och lärt mig sjukt mycket av det, framförallt i de defensiva delarna. Det har gjort mig mer komplett som spelare och sedan är det en till seniorsäsong, man lär sig andra delar än på juniornivå. Då handlar det mer om ”skills” och medan det på seniornivå blir mer fysiskt och man lär sig knep och så, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sen har vi spelat väldigt bra fotboll så man har fått ha boll mycket, jobbat mycket med det offensiva men även det defensiva då vi har mött bra lag. Det var en bra säsong som man lärde sig mycket av.

19-åringen skrev på ett femårskontrakt med Hammarby strax före jul och baserat på kontraktslängden kan man tänka sig att klubben har höga förhoppningar på honom.

Steinke Brånby går själv dock inte med allt för mycket förväntningar vad gäller speltid den kommande säsongen.

– Jag förväntar mig ingenting egentligen, det är bara att göra sitt bästa och sedan strävar man såklart efter att få spela så mycket som möjligt, men jag tar det som det kommer. Får man spela gäller det att göra det så bra som möjligt, får man inte spela får man lära sig och anpassa sig.

En annan faktor som påvisar att Bajen tror på talangen är det faktum att Simon Strands kontrakt inte förlängdes i vintras.

Att det finns en stor tro på honom är något Steinke Brånby hoppas på.

– Det hoppas jag, eftersom att jag fått ett kontrakt så hoppas jag att de tror på mig. Det känns bra.

Du har Noah Persson på samma position. En spelare som inte är gammal, men som är äldre och som redan varit ute i Europa. Är det en spelare du kommer ta lärdomar från och kanske ha som bollplank?

– Ja, alltså absolut. Han har redan varit med om att ha blivit såld från allsvenskan och varit ute i Europa som du säger. Det är jätteduktig spelare, så det är väl bara att lära sig så mycket av alla som man kan.

”Det är ett bra bollplank att ha eftersom att jag känner honom”

Det är mycket nytt som väntar 19-åringen den här säsongen, men samtidigt har han en trygg punkt i ledarstaben i Fredrik Samuelsson. Den nye assisterande tränaren till Kalle Karlsson var huvudtränare i HTFF under båda 19-åringens säsonger i klubben.

– Jag och Fredrik känner varandra bra, så det är såklart kul och tryggt att få med honom upp. Det är ett bra bollplank att ha eftersom att jag känner honom, han kan ge mig kritik och så vet jag vad han menar. Det är kul för honom och kul för mig också.

Avslutningsvis, vad är målsättningen för dig med 2026?

– Så långt har jag inte kommit riktigt, än så länge är det väl bara att försöka ge 100 procent varje träning, spela så bra som möjligt så får man ta det som det kommer.