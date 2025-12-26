Stillers önskan: ”Då kan vi etablera oss i toppen över tid”

JULINTERVJUN. IFK Göteborg stod för en rejäl uppryckning under den gångna säsongen.

Nu vill sportchef Hannes Stiller att hans ”Blåvitt” ska etablera sig som ett riktigt topplag.

– Det tycker jag inte att man har gjort om man har kommit fyra ett år, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 16 bästa klubbarna i Sverige har nu gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår.

Därför har FotbollDirekt låtit samtliga sportchefer i serien blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Hos IFK Göteborg menar sportchef Hannes Stiller att det framförallt är fyra saker han tar med sig från den gångna säsongen – som innebar att hans ”Blåvitt” lyfte sig från en 13:e-plats till en fjärdeplats.

– Det är framförallt att vi lyckades med ganska mycket av det vi stakade ut inför året. Av de huvudpunkterna som vi valde att fokusera på tycker jag att vi i mångt och mycket lyckades fullfölja det. Det var väl egentligen fyra punkter. Föryngring av spelartruppen, tillgänglighet, fysisk status och att implementera ett spelsätt. Det är det korta svaret på den frågan men sedan finns det massa underrubriker och så vidare. Men det är i grova drag det jag tror gjorde att vi lyfte verksamheten till en bättre plats än innan, förklarar Stiller för FotbollDirekt.

Och slutade fyra i allsvenskan, vilket måste vara godkänt?

– Ja. Det tycker jag, med tanke på att vi har kommit på 13:e-plats två år i rad och inte haft det jättebra resultatmässigt innan det heller. Det är klart att det positionsmässigt är bra utifrån det vi kom ifrån. Men det viktiga för oss förra året var att känna att vi var på väg åt rätt håll, och det tycker jag att vi är.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Det som vi har gjort efter säsongen är att hela organisationen har suttit ner och utvärderat året. Vi har tittat lite på vilka områden som vi har gjort det bra eller kan göra det bättre i. Jag är helt övertygad om att alla lag hela tiden försöker att bli bättre, och det gör vi med. Men det viktigaste är att vi inte glömmer var vi kommer från, utan fortsätter att bygga vidare på den verksamhet vi har och fortsätter att göra saker ännu lite bättre än förra året. Jag tror fortfarande att vi kan trycka upp de fysiska parametrarna, att vi kan hitta en ännu större tydlighet i den fotboll vi vill spela och jag tror att vi behöver fortsätta jobba med tillgänglighet. Det kommer att göra att vi kan bli ännu bättre 2026.

”Vi ska försöka att göra fler bra saker än konkurrenterna”

Vad är målsättningen med 2026?

– Det är att ta steg framåt. Jag var lite inne på det innan, att alla våra konkurrenter vill göra saker bättre. Då gäller det för oss att försöka att hitta fler bra saker än vad de gör, totalt sett. Inför det här året var det inte så mycket prat om placeringar och den typen av målsättning, det var mer att vi skulle skapa förutsättningar och en verksamhet som gör att vi blir bättre över tid. Nu kom vi fyra i år, men jag tror också att det fanns saker i den fjärdeplatsen som vi kände att vi hade kunnat göra bättre längs vägen. Det tror jag att vi ska försöka att fokusera på mer, att göra verksamheten bättre. Då tror jag att vi kommer att kunna etablera oss i toppen över tid, det tycker jag inte att man har gjort om man har kommit fyra ett år. Där har vi ett jobb att göra över tid.

Vad har du för bästa minne från 2025?

– Åh, herregud… Nu tolkar jag frågan som jag vill men om man ska ta en enskild match är det klart att derbysegern mot Gais var skön.

Jag gissade att du skulle säga det.

– Okej, den var kanske enkel då.

Eller rimligt.

– Ja, det kanske den är. Men det var kul, avslutar Stiller.