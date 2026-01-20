Layounis besked till BK Häcken: ”Svårt att komma överens”

Amor Layouni sitter på utgående avtal med BK Häcken. Han tror inte han blir kvar i klubben efter sommaren.

– Jag tror inte att jag kommer krita på något nytt kontrakt här, säger den tunisiske landslagsmannen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken tappade i går sin lagkapten Simon Gustafson till polska ligan.

Om ett halvår ser stjärnyttern Amor Layouni också förlorad ut.

Då går nämligen dalmasens (som valt att representera Tunisien på landslagsnivå) avtal med klubben ut och någon förlängning ser inte ut att vara nära.

– Vi är ganska långt ifrån varandra, jag och Häcken. Jag tror inte att jag kommer krita på något nytt kontrakt här. Jag har haft några bud från utländska klubbar så vi får se vad som sker, säger Layouni till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag är öppen för att förlänga, så det är tråkigt. Men som sagt står vi ganska långt ifrån varandra. Jag tror det blir svårt att komma överens.