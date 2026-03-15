Favoriten tillbaka för att stötta: ”Bajen är mitt hem”

STOCKHOLM. Hammarby vann mot Djurgården i Svenska cupens kvartsfinal.

Då fanns Abdelrahman Boudah på plats för att stötta.

– Bajen är mitt hem, säger forne publikfavoriten till FotbollDirekt.

Han lämnade Hammarby i somras för ett utlandsäventyr i Japan.

Redan nu är Abdelrahman Boudah tillbaka i Sverige igen – men för ex-klubben Västerås SK.

Det hindrade dock inte anfallaren från att finnas på plats på derbyt mellan Bajen och Djurgården för att stötta.

– Första gången som jag var på läktaren för att kolla ett derby. Man ville bara gå in och spela, säger Boudah som är tajt med Montader Madjed.

– Vi pratar hela tiden. Han kunde göra det bättre, alla vet det, säger Boudah och skrattar.

Det blev trots allt grönvit seger med 1-0 efter Paulos Abrahams mål i 91:a minuten – och matchen igenom hade Djurgårdens vänsterback Max Larsson det tufft mot Madjed.

Just Larsson spelade Boudah med i VSK under förra vändan.

– Men alla har det jobbigt mot ”Monte”. Han är ju en fantastisk dribbler. Så det spelar ingen roll vem han möter, alla kommer ha det tufft mot honom.

Är du i plats i Nordamerika i sommar för att stötta honom om Irak tar sig till VM?

– Jag vetefan, då är det semester och mycket med familjen, säger Boudah innan han kommer på sig själv.

– Jag hade tänkt åka till VM om ”Shaq” går vidare, jag har inte ens tänkt på ”Monte”.

”Västerås gav mig ett hem precis som Hammarby, jag är tacksam”

Shaq är Shaquille Pinas som likt Boudah lämnade Bajen i somras, men för spel i den saudiska ligan. Pinas och Hammarbys målvakt Warner Hahn spelar VM-playoff mot Bolivia för sitt Surinam i slutet av mars. Vinnaren där ställs mot Madjeds Irak i en avgörande playoff-final.

– Ja de kan ju möta varandra. Gör de det är jag säkert på plats om jag har tid, säger Boudah om mötet som i så fall spelas i Mexiko.

Hur blir det att möta Bajen med VSK?

– Hur kul som helst. I dag var folk pratglada med mig. Jag lämnade ju med bra avtryck och Bajen är mitt hem.

Men det var redan tjockt på de offensiva platserna i Hammarby, annars hade du väl spelat i klubben igen?

– Men Västerås lockade som fan också. De gav mig ett hem precis som Hammarby och jag är tacksam över att de tog tillbaka mig, avslutar 26-åringen.