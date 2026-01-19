Stödet efter nobben: ”AIK har ändrat väldigt mycket…”

Bilal Hussein kände sig inte välkommen tillbaka i AIK.

Nu stöttas han av lagkamraten Daniel Sundgren.

– De har ändrat väldigt mycket i AIK och det känns som att det är många hemvändare som de inte har full koll på, säger Degerfors lagkapten till FotbollDirekt.

I helgen berättade Bilal Hussein att AIK tackade nej till att ta tillbaka sin förre stjärnmittfältare efter att han brutit med Hertha Berlin.

”AIK tackade nej. Min agent hörde av sig till dem och kollade läget, men de var inte intresserade. Men det är inga problem, de har valt ett annat spår” sa Bilal Hussein som i stället valde att skriva på för Degerfors.

Där spelar han tillsammans med Daniel Sundgren – som Hussein även huserade ihop med i just AIK där de vann SM-guld tillsammans 2018.

Sundgren som själv inte fick återvända till AIK när han vände hem från Grekland och som i somras skrev på för Degerfors stöttar Hussein efter Gnagets nobb.

– Vad ska jag säga… De har ändrat väldigt mycket i AIK och det känns som att det är många hemvändare som de inte har full koll på. Det är som det är, Bilal är på en bra plats för att utvecklas och vi ska göra allt för att han ska lyckas här, säger Sundgren som är belåten över att återigen spela fotboll med Hussein.

– En prestigevärvning för oss. Han är fantastisk på alla sätt. En jättebra person att ha i en trupp. Han kommer bidra jättemycket till vårt lag.

Hyllar tröjan som påminner om Olympiakos: ”Alla gillar den”

I lördags spelade Degerfors mot just AIK i en träningsmatch, ett möte på Nationalarenan i Solna som slutade 3-3.

Degerfors spelade i rödvita tröjor, inte helt olika Olympiakos tröjor som Sundgren sett live under sina år i grekiska ligan där han under två sejourer representerade Aris och Volos.

– Jag blev ganska imponerad av den här tröjan, den är riktigt snygg. Det borde vara vår bortatröja, säger lagkaptenen och fortsätter:

– Men vi ska väl bara ha den i Svenska cupen tror jag… Alla i laget gillar den, den här tröjan är riktigt fräsch.