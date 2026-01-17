Bilal Hussein: ”AIK tackade nej, de var inte intresserade”

SOLNA. Bilal Hussein var tillbaka på Nationalarenan, men den här gången inte i AIK:s färger.

Nu berättar Degerfors nya mittfältare att Gnaget avböjde att ta tillbaka honom.

– De tackade nej, de var inte intresserade, säger Hussein.

Foto: FotbollDirekt

”Om AIK inte vill ha mig får jag kolla om andra lag vill ha mig. Jag vill få tillbaka glädjen, jag saknar fotbollen”.

Orden var Bilal Husseins dagen före nyårsafton när FD träffade honom på Bosön.

Mittfältaren hade brutit med Hertha Berlin där han efter en första lyckad tid i Bundesliga skickats ner i klubbens reservlag.

I intervjun med FD berättade Hussein att han gärna ville återvända till AIK, men att han själv inte trodde att det skulle bli så.

Nyligen blev det klart att Hussein i stället spelar sin fotboll i Degerfors kommande två säsongerna, och symboliskt gjorde han sin första match för sin nya klubb mot just AIK på Nationalarenan i Solna (slutresultat 3-3).

– För många var det här första matchen för året, men för mig var det här första A-lagsmatchen på två år. Det kändes okej, säger Hussein som medger att det mot slutet var jobbigt i Tyskland.

– Ja det har varit tufft, men jag har varit stark mentalt.

Ingen bitterhet mot AIK trots nobben

Foto: Bildbyrån

Nu berättar han också om hur hans agent erbjöd honom till AIK efter uppbrottet i Tyskland, men att den svartgula klubben som Hussein spelade i från det att han flyttades upp till A-laget 2018 tills att han lämnade för Hertha Berlin sommaren 2023 inte var lika lockade av tanken.

– AIK tackade nej, säger Hussein och fortsätter:

– Min agent hörde av sig till dem och kollade läget, men de var inte intresserade. Men det är inga problem, de har valt ett annat spår.

Att det i stället blev Degerfors är ingen slump. Där huserar ju nämligen Henok Goitom som tränare, den forne anfallaren som Hussein spelade med i AIK.

– Jag valde Degerfors för att Henok är tränare där. Alla fattar det, vi känner varandra och jag vet vilken fotboll han står för. Men jag har också haft vänner som spelat i Degerfors som pratat bra om klubben. Det är jättefina människor i Degerfors och jag längtar efter att få komma till träningarna. Det är så fina människor så det är roligt.