Stor genomgång av Mjällbys truppbygge 2026

Mjällby AIF har vunnit sitt första SM-guld någonsin – och det i stor stil.

Nu laddar man om inför den allsvenska säsongen 2026.

Då har FotbollDirekt gått igenom och synat Blekinge-klubbens truppbygge.

Foto: Bildbyrån

Säsongen 2025 blev inte bara Mjällby AIF:s bästa genom alla tider då man säkrade ett sensationellt SM-guld. Den blev även historiskt bra då man slog det allsvenska poängrekordet, med hela åtta poäng.

Efter en höst där laget från Listerlandet fått lyfta Lennart Johanssons pokal, anordna guldbankett och prisats landet över laddar man om inför säsongen 2026.

Inför denna står det klart att minst två guldhjältar och bärande spelare har lämnat föreningen, samtidigt som man har anställt en ny huvudtränare – från den egna staben.