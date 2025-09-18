Strands ärliga framtidssvar: ”Då skulle jag ljuga”

ÅRSTA. Simon Strands vara eller icke vara i Hammarby är en fråga vi snart lär få svar på.

32-åringens kontrakt med Stockholmsklubben löper som bekant ut vid årsskiftet.

– Jag har gjort så bra som möjligt för min del och det är upp till alla runt omkring, säger Strand till FotbollDirekt.

Den mest omskrivne av alla i Hammarby som sitter på utgående kontrakt är Nahir Besara, men lagkaptenen är inte ensam om att gå en oviss framtid till mötes.

32-årige Simon Strands avtal med Stockholmsklubben löper också ut vid årsskiftet och även om det närmar sig med stormsteg så tänker han själv inte speciellt mycket på det.

– Man tänker inte så mycket på det om jag ska vara ärlig, det gäller att se till att avsluta den här säsongen bra och sedan får vi se vad som händer, säger han till FotbollDirekt.

”Mitt mål är självklart att förlänga med Hammarby, det hade varit en dröm för mig”.

Orden är Simon Strands och kommer från en intervju med FotbollDirekt inför årets allsvenska säsong. När FD nu igen pratar med ytterbacken så står han kvar vid att han gärna förlänger, samtidigt ligger inte bollen hos honom.

– Ja absolut, jag trivs väldigt bra här, med alla runt omkring. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte skulle vilja vara kvar, som sagt, jag trivs väldigt bra här och det kanske inte är upp till mig i den här delen. Jag har gjort så bra som möjligt för min del och det är upp till alla runt omkring, de som har koll på den biten, som får avgöra ifall jag ska vara kvar eller inte.

Springer du och jagar Mikael Hjelmberg var och varannan dag?

– Haha, nej faktiskt inte. Sen stöter vi på varandra där upp nästintill varje dag så vi får väl se vad som händer, avslutar Strand.

Den här säsongen har det blivit två mål på 16 framträdanden i allsvenskan för 32-åringen som plockades in från IF Elfsborg inför säsongen 2023.