Barcelona europamästare – efter finalkross

Barcelona bärgade sin fjärde Champions League-titel.

Detta efter en storseger mot Lyonnes i Oslo.

I fjol gick Barcelona miste om Champions League-bucklan efter att Stina Blackstenius gjort finalens enda mål för Arsenal. När Barca återigen skulle spela final i den finaste cupturneringen kunde inte den svenska anfallaren sätta käpparna i hjulet.

Den här gången var det franka Lyonnes som stod för motståndet när finalen skulle avgöra på Ullevall i Oslo. Efter en mållös Gösta halvlek skruvade Barca upp tempot i den andra.

I den 55:e minuten Ewa Pajor 1–0 för den katalanska klubben och dryga kvarten senare utökade polskan till 2–0. När klockan passerat 90 minuter tryckte Salma Paralluelo in både 3 och 4–0 till Barcelona.

