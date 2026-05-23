Brassen Murillo kommer vara kvar i Nottingham Forest en tid framöver.

Mittbacken har förlängt sitt kontrakt med klubben till 2030.

Murillo skrev på för Nottingham Forest infall säsongen 2023/24. Med brassen i backlinjen har Forest nått bra placeringar i Premier League och tagit sig långt i Europa.

Nu meddelar klubben att 23-åringen har kritat på ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2030. Brassens tidigare kontrakt skulle ha gått ett år tidigare.

– Jag känner mig så glad. Det är en dröm och idet betyder väldigt mycket för mig, min familj och min karriär. Det visar hur viktig jag ör för klubben och att jag har folks förtroende, säger backen till Forest officiella hemsida.

Murillo har spelat 113 matcher för Nottingham Forest i alla tävlingar. Han har därtill gjort en landskamp för Brasilien.