Stuart Baxters elva mot Kalmar FF

Kalmar FF tar emot Halmstads BK på Guldfågeln Arena.

Nu har startelvorna presenterats.

Kalmar FF åkte på en tung förlust senast mot Sirius efter att ha tappat en 2–0-ledning. Under söndagen tar de emot den allsvenska tabelljumbon Halmstads BK på Guldfågeln Arena.

KFF-tränaren Toni Koskela ställer upp med en väntad elva där succéspelare som Charlie Rosenqvist och Charles Sagoe Junior startar.

Halmstads tränare Stuart Baxter väljer att starta med en fembackslinje i återkomsten.

Matchen startar 14.00.

Startelvor:

Kalmar FF: Brolin – Jansson, Hallberg, Dari, Larsson – Rosenqvist, Gustafsson, Gojani, Sagoe Junior – Chourak – Olusanya

Halmstads BK: Rönning – Boman, Wallentin, Gregor, Tougjas, Kapsimalis – Allansson, Damnjanovic Nilsson, Ascone – Faraj, Arvidsson