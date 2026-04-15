Succédanskens löfte: ”Vi hör hemma här”

Två mål på två matcher.

Mikkel Ladefoged har fått en smakstart på allsvenskan.

– Det är roligt med en ny utmaning, säger VSK-forwarden till FotbollDirekt.

Mikkel Ladefoged anslöt till Västerås SK inför fjolårssäsongen. VSK säkrade allsvenskt kontrakt och den danske anfallaren var högst delaktig i avancemanget.

Nu har VSK inlett allsvenskan och Ladefoged har gjort debut i den svenska högstaserien. I den senaste matchen mot Elfsborg såg 22-åringen ut att bli matchhjälte efter att ha gjort två mål. I slutet av matchen lyckades Elfsborg kvittera till 2–2.

Trots ett sent poängtapp är VSK obesegrade efter de två inledande omgångarna. Ladefoged är positiv till starten på säsongen.

– Känslan i laget är bra. Vi är positiva och vi vet att vi hör hemma här. Jag tycker att vi har visat det i de två första matcherna. Självklart vet alla i laget att vi var så nära sex poäng i stället för fyra men vi lägger ingen energi får då gräver vi ner oss i ett hål, säger Mikkel Ladefoged till FotbollDirekt.

VSK-stjärnans löfte

Den danske forwarden noterades för tio mål på 15 framträdanden i superettan i fjol. Nu har han tillsammans med laget tagit ett kliv upp i det svenska seriesystemet, vilket märkts på nivån.

– Det är tuffare, mer tekniskt och fysiskt. Jag tycker att lagen i allsvenskan känns mer ihopspelade, men det är kul med en utmaning. Det vi gör just nu är det rätta, vi förbereder oss bra och har duktiga tränare som säger vad vi ska och kan göra, säger 22-åringen och tillägger:

– För egen del är det roligt med en ny utmaning och att bli ”pushad” mer. Det gör mig till en bättre spelare.

Kan vi förvänta oss fler mål den här säsongen?

– Ja, det kan ni.

Hur många siktar du på den här säsongen?

– Det är en bra fråga, säger han skrattandes:

– Vi får se men jag försöker alltid göra så många som möjligt. Sedan får vi se vad det slutar på.

Mikkel Ladefogeds kontrakt med VSK sträcker sig till och med 2028.