Sundgren ny Degerfors-kapten: ”Något jag drömt om”

Henok Goitom har utsett ny Degerfors-kapten.

Nästa säsong kommer bindeln att bäras av Daniel Sundgren.

– Det är något jag tänkt och drömt om, säger han till Värmlands Folkblad.

Daniel Sundgren vände hem till Degerfors IF förra sommaren och var en starkt bidragande faktor till att laget hittade formen under hösten och räddade det allsvenska kontraktet.

Inför kommande säsong så får nu Sundgren ökat ansvar, detta då han utnämnts till lagkapten.

– Det är något jag tänkt och drömt om. Jag vill ge tillbaka till Degerfors och det får jag göra nu genom att vara ett ansikte utåt. Det känns jättebra och jag hoppas att klubben också känner att det är rätt val, säger 35-åringen till Värmlands Folkblad.

Förra säsongen var Bernardo Morgado lagkapten men han har som bekant lämnat klubben. Redan ifjol bar Sundgren bindeln vid ett par tillfällen och han tror inte hans roll kommer förändrar speciellt mycket jämfört med ifjol.

– Det enda är väl att jag är bra på att singla slant, säger Sundgren.