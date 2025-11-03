Sundgren stäms av sin förra klubb: ”Skäms”

Daniel Sundgren berättade i podcasten ”Lundh” om riggade matcher i Grekland.

Nu stäms försvararen av den grekiska klubben Volos.

”Skäms, Sundgren.”, skriver klubben i en kommuniké.

Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren berättade i podcasten ”Lundh” om att han upplevde att matcher riggades under sin tid i den grekiska klubben Volos.

– I omklädningsrummet innan match fick man höra att ”i dag ska du inte ta bollen” och ”i dag kommer han och han att bli nedrivna i straffområdet, så vi kommer att få straff med oss”, säger Degerfors-spelaren i podcasten.

Efter den förre landslagsbackens uttalande agerar nu Volos. I en kommuniké skriver klubben att de kommer stämma Sundgren, vilket Fotbollskanalen var först med att rapportera.

”Vi vill informera om att Volos FC redan har lämnat in en stämningsansökan riktad mot honom så att personen i fråga kan ställas inför rätta i grekisk domstol och bevisa vad han hävdar genom att lägga fram konkreta bevis”, skriver klubben och avslutar:

”Skäms, Sundgren.”





