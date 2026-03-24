Sundgrens rädsla inför säsongen: ”Har blivit lite bekväma”

SOLNA. I fjol tog Daniel Sundgren bladet för munnen och sågade delar av Degerforsspelarnas inställning.

Med en dryg vecka kvar till den allsvenska premiären menar han att ”Bruket” måste ha huvudet på rätt plats.

– Det gäller fortfarande att ha fötterna på jorden. Vi är fortfarande Degerfors som ska stå för ett hårt jobb, säger han till FotbollDirekt.

Klockan närmar sig 15.00 när Daniel Sundgren tar plats vid FotbollDirekts intervjumikrofon under den allsvenska upptaktsträffen. 35-åringen, som vände hem till Degerfors under sommaren, är en dryg vecka från premiären hemma mot IK Sirius och menar att försäsongen har bestått av både gott och ont.

– Vi är på en god väg till någonting bra där jag känner att vi har gjort en del bra saker men också en del dåliga saker. I det stora hela är det bättre än förra året, vilket är positivt, säger han till FotbollDirekt.

Vad är det för bra och dåliga saker?

– Vi har blivit starkare mentalt och vi har tränat hårdare, det är på bra-listan. Sedan har vi kanske blivit lite för bekväma, vilket är på den dåliga listan kanske. Det gäller fortfarande att ha fötterna på jorden. Vi är fortfarande Degerfors som ska stå för ett hårt jobb och… Ta mig inte fel men “inte så mycket finess”. Det är viktigt att man fortsatt är ödmjuk och att man jobbar hårt. Det tror jag är rätt väg att gå.

”Vi kanske ska vara lite ödmjuk och börja i rätt ände”

Under fjolårets säsong skapade Daniel Sundgren tämligen stora rubriker efter en match mot IFK Värnamo i augusti. Då menade ytterbacken att flera spelare i laget inte gav tillräckligt på planen och att de trodde att de skulle få ”ett proffskontrakt i cornflakespaketen”.

När FotbollDirekt frågar om det är den typen av beteende delar av truppen i Degerfors har uppvisat under försäsongen dementerar han det kraftigt.

– Nej, det där har vi nog gnuggat bort. Det är mer att vi klarade oss kvar på det sätt vi gjorde och att vi ska ta lärdom från det för att inte hamna där igen. Nu blev vi räddade av att Norrköping var dåliga och inte för att vi gjorde det bra om man ska vara brutalt ärlig. Det är det jag menar med att man kanske ska vara lite ödmjuk och börja i rätt ände, men jag tycker verkligen att vi är på god väg för att det här året ska bli något bättre.

Vad ser du er uträtta i allsvenskan i år? Är det att säkra kontraktet tidigt och kunna slappna av lite?

– Slappna av är nog farligt att göra. Jag tror, med spelarna vi har fått behålla från förra året och med en säsong där Henok får styra från första början, tror jag att vi har ett lag som kan göra det mycket bättre än en tolfteplacering. Sedan ska allt det där stämma också. Man ska ha lite tur på vägen, ha få skador och så vidare, men på pappret ser det bra ut tycker jag.

Henok Goitom. Foto: Bildbyrån.

Den före detta AIK-spelaren Daniel Sundgren är inte ensam om att ha representerat den svartgula Stockolmsklubben, men som nu tillhör Degerfors. Det har även hans tränare Henok Goitom gjort, tillsammans med både Bilal Hussein och Kazper Karlsson. Det väljer dock inte den förre guldhjälten i ”Gnaget” att göra en alltför stor sak av.

– “AIK-klick” och “AIK-klick”, vi har några Hammarbyare och Djurgårdare också. Alla vi kommer bra överens och det är alltid kul att ha personer runt omkring som man känner på ett privat plan. Det underlättar i att man kan vara öppen på alla sätt och vis, dels i det privata men också i det fotbollsmässiga. Det är alltid bra att ha bra relationer på planen, så är det, avslutar Sundgren.