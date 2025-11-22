Allsvenskt kontrakt ligger i potten.

FotbollDirekt har simulerat kvalet mellan IFK Norrköping och Öis – 20 000 gånger.

Då står det klart att ”Peking” är knapp favorit i ödesmötet.

Allsvenskan 2026 har fått sina 15 lag. Nu ska den 16:e deltagaren bli klar. I det rafflande kvalet ställs superettan-trean Örgryte IS mot allsvenska IFK Norrköping, som halkade ned på kvalplatsen efter att Degerfors räddade kontraktet i sista omgången.

Kvalet inleds på Gamla Ullevi i Göteborg under lördagen den 22 november och det avgörande returmötet spelas i Norrköping den 29 november.

För att tippa hur ödeskvalet utspelar sig har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE.

Superdatorn använder omfattande matchdata, ekonomiska förutsättningar och spelarvärden för att simulera matcher 20 000 gånger. Efter BETSiE:s simuleringar står det klart att ”Peking” är knapp favorit till att säkra det allsvenska kontraktet.

Kvalet i siffror

Enligt superdatorn vinner IFK Norrköping kvalet i strax över 60 procent (62,44) av fallen, medan Örgryte bara har 37,56 procents chans till att säkra en allsvensk återkomst.

BETSiE visar på att ”Peking” är klar favorit i returmötet på hemmaplan och vinner mötet på Platinumcars arena (Norrköpings idrottspark) i 60 procent av simuleringarna. Öis har bara 20 procents chans att vinna på bortaplan, medan siffrorna i Göteborg är jämnare.

På Gamla Ullevi beräknas Örgryte vinna i 40 procent av simuleringarna. Norrköping vinner samtidigt bortamötet i 37 procent av fallen.

Möte Hemmavinst Kryss Bortavinst Örgryte IS – IFK Norrköping 40,2 % 22,8 % 37,0 % IFK Norrköping – Örgryte IS 60,1 % 19,7 % 20,2 %

Matchen på Gamla Ullevi sparkas i gång klockan 15:00 under lördagen.