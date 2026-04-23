Supporter snodde tröja på guldfirandet – åtalas för grov stöld

Den 9 november fick Mjällby fira sitt SM-guld på Strandvallen.

I det stora firandet försvann Timo Stavitskis matchtröja.

Nu åtalas en supporter för grov stöld.

I fjol vann Mjällby ett historiskt SM-guld i allsvenskan och skapade rubriker över hela världen. Den nionde november fick Mjällby och dess supportar fira guldet, som säkrades några veckor tidigare, med planstormning på Strandvallen.

Under planstormningen försvann Timo Stavitskis matchtröja mot hans vilja. En supporter ska ha gått fram till Mjällby-spelaren och bett om att få tröjan varpå att Timo Stavitski svarade ”nej”.

Supporten, en man i 40-års åldern, drog av tröjan av Stavitski och försvann sedan med den men blev tillslut påkommen och kunde lämna tillbaka tröjan. Nu åtalas mannen för grov stöld.

Uppsåtet bakom handlingen ska vara att den 40-åriga mannen samlade på minnen och ville ha en guldtröja i samlingen.