Supportrar krävde större närvaro på X – nu agerar TV4

Under den gångna helgen drog den allsvenska säsongen 2026 igång.

Då uppkom en stor frustration bland följare till serien på plattformen X – då den nya rättighetsägaren TV4 inte publicerade några höjdpunkter från matcherna via plattformen. Detta till skillnad från när HBO ägde rättigheterna till allsvenskan och superettan.

Till följd av detta har det sändande bolaget valt att lyssna på kritiken och agera. Det meddelar TV4:s sportchef Johan Cederqvist.

– Alla har ju sin strategi och sina förutsättningar. Jag tror att det HBO gjorde var ganska ovanligt. Tittar man på de flesta rättigheterna så arbetar man inte på det sättet, säger TV4:s sportchef Johan Cederqvist till Expressen och fortsätter:

– Det kommer inte ske i samma omfattning som HBO, men vi kommer ha highlights i större omfattning på X, och då via Fotbollskanalens konto. Sen kan man ju se alla highlights på TV4 Play och Fotbollskanalen.

Att TV4 från början inte hade planerat att lägga ut kortare höjdpunkter från sändningarna på X förklarar Cederqvist med följande ord:

– Vi har haft en arbetsmodell för hockey som har sett lite annorlunda ut. Nu ser vi att fotbollen har lite andra konsumtionsmönster, inte minst då på X. Och intresset är sjukt stort generellt, vilket bara är glädjande. Jag ska inte säga att vi blev överraskade, men ändå lite paffa över vilket intresse det finns runt allsvenskan och superettan, avslutar sportchefen.