Svenskt försäljningsrekord – aldrig sålt för mer pengar

Över 500 miljoner kronor.

Så mycket sålde de svenska elitfotbollsklubbarna för under vintern.

Det innebär även ett nytt försäljningsrekord.

Allsvenskan och superettan har sålt spelare för mängder av pengar under vintern. Faktiskt mer än någonsin tidigare.



Under tisdagen går Svensk Elitfotboll (SEF) ut med att de preliminära siffrorna för de klubbarnas spelarförsäljningar under vinterfönstret.



Där har de kommit fram till att de svenska klubbarna har sålt för mer än 500 miljoner kronor – vilket är mer än 160 miljoner kronor jämfört med tidigare. Detta med hänvisning till sajten Transfermarkts bedömning.



– Numera är värderingen av spelarna i de allsvenska klubbarna på en högre nivå än tidigare, och vi arbetar strategiskt för att den nivån ska öka ytterligare framöver, säger Sef:s sportchef, Svante Samuelsson, i ett pressutskick och fortsätter:



– Om våra klubbar återinvesterar kapitalet på ett klokt och långsiktigt sätt i sina verksamheter kommer det att göra våra klubbar ännu mer konkurrenskraftiga rent sportsligt de kommande åren i en internationell kontext, säger han.



Enligt Samuelsson pekar det mesta på att de svenska klubbarna slår nytt försäljningsrekord sett till hela 2024. Detta då klubbarna har sålt för över en miljard kronor.

