SvFF i möte – ska besluta om klonföreningar

Det är dags för SvFF:s Representantskap.

Då kommer det att beslutas om en eventuell avveckling av klonföreningar och föreningssamarbeten.

– Vi menar att det strider mot internationella regelverk, säger Axel Fägerhall, chef för SvFF:s tävlings- och övergångsgrupp, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

På fredag, den 28 november, samlas Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap. Vid det årliga mötet, som i år äger rum i centrala Stockholm, tas ett antal viktiga beslut om förändringar i SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Vad är Representantskapet?

Representantskapet, eller Repskap som det också benämns som, beslutar om förändringar i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet och bestämmelser. Det består av en representant för varje distriktsförbund (SDF), åtta företrädare för klubbarna i allsvenskan och superettan och sex företrädare för klubbarna i damallsvenskan och elitettan. Dessutom deltar Förbundsstyrelsens ledamöter.

Det årliga Representantskapet, eller Repskapet som det också benämns som, skapar av tradition stora rubriker, då mötet i grunden tar beslut om svensk fotbolls framtid. I år är rubrikerna kring Repskapet däremot extra stora.

Den hetaste frågan inför 2025 års upplaga av mötet är den om så kallade klonföreningar, juridiskt separata föreningar som i praktiken står under en annan förening. Det tydligaste exemplet på en sådan förening är Hammarbys farmarlag Hammarby TFF (HTFF), som nyligen kvalade för att ta sig upp till superettan.

”Strider mot internationella regelverk”

I våras meddelade Svenska Fotbollförbundets utredningsgrupp att man hade kommit fram till att klonföreningar och fotbollsutvecklande föreningssamarbeten inte är förenligt med de internationella regelverken, och således inte heller med de svenska reglerna. Förslaget var därmed att förbjuda och avveckla klonföreningar.

”Sammanfattningsvis är utredningsgruppens slutsats att förekomsten av klonföreningar inte är förenligt med SvFF:s, Uefa:s eller Fifa:s regelverk och ger upphov till demokratiska och sportsliga problem som inte är önskvärda inom svensk fotboll. Klonföreningarna bör således i största möjliga utsträckning förbjudas och avvecklas”, skrev SvFF i ett remissutskick i maj.

Vad är klonföreningar?

En förening som juridiskt sett är separat, men som i praktiken står under en annan överordnad förening. Det tydligaste exemplet är Hammarbys HTFF.



Vad är fotbollsutvecklande föreningssamarbeten?

Ett system som tillåter föreningar att låna ut U22-spelare till en förening i en lägre division med kort varsel. Spelarna kan representera båda föreningarna.



Vad är andralag?

Ett reservlag som står under samma förening och har tillåtelse att spela i det ordinarie seriesystemet.

Axel Fägerhall, chef för SvFF:s tävlings- och övergångsgrupp, är gruppledare för förbundets utredning och förklarar närmare på vilket sätt klonföreningarna strider mot regelverken.

– Fotbollsutvecklande föreningssamarbeten strider mot internationella regelverk. Där finns det väldigt tydliga Fifa-regler kring att man bara får spela för den förening som man är registrerad i. Tittar man på klonföreningarna finns det vissa allmänna krav kring att föreningar ska vara självständiga och inte får stå under påverkan av en annan förening. Det är framför allt i den delen som vi menar att det strider mot internationella regelverk, säger han till FotbollDirekt.

Fägerhall. Foto: Bildbyrån

Skillnaden på en klonförening och ett andralag är att andralag, eller B-lag, juridiskt tillhör samma förening som A-laget. När det kommer till klonföreningar är det separata föreningar, som i någon mån ligger under en annan förening.

Då kan ett förbud implementeras

Ett beslut i frågan kommer att tas av Representantskapet under fredagen. Implementeringen av beslutet kommer dock att dröja, då SvFF ska utreda om det bör vara tillåtet med så kallade andralag i seriesystemet innan en eventuell avveckling av klonföreningar och fotbollsutvecklande föreningssamarbeten kan genomföras. När en sådan undersökning kan vara klar är ännu oklart, men enligt förbundet kommer nuvarande regelverk att fortsätta gälla åtminstone över nästa säsong.

”Regelverket kommer därmed att vara oförändrat nästa säsong samt sannolikt ett par säsonger framöver”, står att läsa i Representantskapets möteshandlingar.

HTFF. Foto: Bildbyrån

Enligt Fägerhall kan det dröja till säsongen 2029 innan en implementering av förbudet kan börja gälla.

– Andralagsfrågan kommer förmodligen dröja till Repskapet om två år. Sedan ska man ha övergångssäsonger innan vi plockar bort något, så att det är tydligt. Det vi ser framför oss är att ett eventuellt förbud träder i kraft tidigast till säsongen 2029.

Anledningen till att det kan dröja hela tre säsonger är att SvFF parallellt utreder en förändring av seriepyramiden. Innan ett beslut om andralag kan tas, och därmed också ett förbud mot klonföreningar kan införas, måste en sådan utredning vara klar.

– Det går inte att fatta beslut i den ena frågan, kring andralag, utan att veta hur seriepyramiden ser ut. På samma sätt är serieutredningen beroende av om vi också ska pilla in andralag i strukturen. De går lite hand i hand, säger Fägerhall.

På Representantskapet ska även beslut om en förlängd säsong av allsvenskan, där de sista matcherna spelas i slutet av november, tas. I förslaget som kommer från Svensk Elitfotboll (Sef) ingår även ett playoff-spel från superettan i stället för det rena kvalspelet som gäller i dag.