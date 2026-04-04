Tagit hjälp av trollkarl: ”Verkligen motiverande”

FOKUSMATCHEN: Mjällby slog poängrekord och tog sitt första SM-guld 2025.

För att hitta motivation inför årets säsong har man vänt sig till en magiker.

– Man kände verkligen att ”shit det här ska vi göra igen”, säger Ludwig Malachowski Thorell till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Ludwig Malachowski Thorell fick spela drygt 20 minuter när det svenska U21-landslaget förlorade med 4-0 mot Italien i Borås. När den matchen var slut sparkades A-landslagets play off-möte mot Polen igång.

Malachowski Thorell, som har en polsk mamma, följde matchen via radio under bilfärden hem till Sölvesborg.

– Det var riktigt mäktig. Men det var lite ambivalenta känslor faktiskt. Fast jag hejar ju lite mer på Sverige framförallt nu när jag har vänner som spelar där, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Landslagsuppehållet är förbi och den allsvenska premiäromgången nalkas. För Malachowski Thorell och de regerande mästarna Mjällby väntar fjolårstvåan Hammarby på bortaplan.

– Det kommer bli en jätterolig match. Det är verkligen den roligaste tänkbara premiären. Jag har mycket familj som kommer vara på plats också. Vi känner oss verkligen redo, säger 21-åringen.

I fjol gjorde den BP-fostrade mittfältaren inte bara en utan två mål mot Hammarby, en i vardera match. På Strandvallen stötte han in bollen med yttersidan från nära håll. På 3Arena svarade han för ett välplacerat skott utanför straffområdet.

Malachowski Thorell har svårt att avgöra vilken fullträff som han är mest nöjd med.

– Jag tycker mer om målet som jag gjorde borta. Det var lite snyggare. Men det andra målet var under min första startmatch för säsongen. Så det var mycket anspänning och en bara en otrolig eufori att få göra mål. Så båda är väldigt fina ögonblick i min karriär, menar han.

Mjällby spelade båda matcherna mot Hammarby relativt tidigt in på fjolårssäsongen, med endast en dryg månads mellanrum. De blivande mästarna vann båda gångerna.

Tror du att det var en fördel för er att möta Hammarby så tidigt?

– Ja nu i efterhand så tajmade allting väldigt bra. Sen vann vi ju nästan allt ändå. Men det var absolut bra. Det var ju sex poäng som vi fick och som de inte fick. De visade sig ju vara väldigt viktiga och vi löste ju titeln ganska tidigt sedan. Annars hade det kanske blivit ännu mer nerver, menar Malachowski Thorell.

Foto: Bildbyrån

De värsta nerverna uteblev mycket riktigt. Mjällby säkrade SM-guldet med tre omgångar till godo och samlade ihop rekordstora 75 poäng.

Inför 2026 har Mjällby för första gången en mästartitel att försvara. Som uppladdning har laget bland annat kollat på en dokumentär om fjolårets guldresa. Filmen klipptes ihop av trollkarlen Douglas Nordenbelt, som tidigare jobbat ideellt för Mjällby.

– Det var verkligen motiverande att se alla klipp från det året och vilken saga det var. Man kände verkligen att ”shit det här ska vi göra igen”, menar Malachowski Thorell.

Hammarby tar emot Mjällby på 3Arena under lördagen. Matchen har avspark klockan 15:00.