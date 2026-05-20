Officiellt: Felix Beijmo lämnar AGF – en vecka efter ligatiteln

Förra veckan säkrade AGF Århus sin första ligatitel på 40 år.

Nu står det klart att den svenske lagkaptenen Felix Beijmo lämnar klubben.

– De tre och ett halvt åren i AGF har varit de bästa i min karriär, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För en dryg vecka sedan såg AGF Århus till att ro hem sin första ligatitel på 40 år – efter seger mot Brøndby. Detta med en hel drös svenskar i laget, i form av Eric Kahl, Kevin Yakob och lagkapten Felix Beijmo.

I dag, onsdag, står det klart att AGF tappar en av sina viktigaste spelare under de senaste åren, i form av just Beijmo. Detta då 28-åringen har beslutat sig för att inte förlänga det kontrakt som löper ut i sommar.

Den före detta Malmö FF– och Djurgården-spelaren anslöt till den danska klubben i början av 2023 och står noterad för 120 matcher i vilka ytterbacken har gjort tio mål.

AGF-toppen: ”Vi hade gärna sett att Felix fortsatt”

– Jag har beslutat att lämna AGF för att i det här skedet av min karriär söka en ny utmaning någon annanstans. De tre och ett halvt åren i AGF har varit de bästa i min karriär hittills och jag är väldigt tacksam mot klubben, tränarna och mina lagkamrater för möjligheten att representera AGF, säger Beijmo i ett uttalande och fortsätter:

– Den kärlek och det stöd vi har fått från fansen den här säsongen – särskilt den senaste veckan – har varit helt otrolig. Jag kan inte tacka fansen, mina lagkamrater, klubben och staden nog. AGF och Århus kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta.

Hade AGF, och klubbdirektör Carsten V. Jensen, fått bestämma hade de gärna behållit svensken framöver.

– Vi hade gärna sett att Felix fortsatt och har naturligtvis också agerat därefter. Men Felix har velat söka nya utmaningar och vi skickar nu iväg honom med önskan om allt det bästa och med tack för en bra tid i AGF, där Felix har varit en föregångsman i truppen och alltid en garant för stor professionalism och en stark vinnarmentalitet på planen, säger Jensen.



