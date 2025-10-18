Taha Ali om landslaget: ”Stor tro på mig själv”

Det blev inget landslagsspel för Taha Ali under Jon Dahl Tomasson.

Samtidigt ligger MFF-stjärnans fokus mest på klubben.

– Jag behöver fokusera på att göra det i Malmö först, säger Ali till Fotbollskanalen.

MFF-stjärnan Taha Ali har dragits med en ljumskskada och har inte kunnat spela de tre senaste matcherna. Inför lördagens match mot IFK Norrköping är yttern tillbaka och redo för spel.

– Jag känner att energin nu efter landslagsuppehållet varit bra. Jag tror det var välbehövligt för alla att samla sig ordentligt och bara fokusera framåt nu, säger Taha Ali till Fotbollskanalen.

MFF-stjärnan har spelat för det svenska A-landslaget. Det var under januariturnén 2024. Han blev dock aldrig uttagen av den nu sparkade Jon Dahl Tomasson. Landslagsnobben är inget han har tänkt på.

– Jag har stor tro på mig själv, jag vet vad jag kan göra på planen. Så klart känner jag att jag har kvalitéer som skulle passa vilket lag som helst och så. Samtidigt känner jag just nu att jag behöver fokusera på att göra det i Malmö först. Då vet jag att någon gång i framtiden kommer det bra saker om jag gör det tillräckligt bra. Förhoppningsvis är det landslaget.

Samtidigt som det var flera spelare som fick chansen av ”JDT”, men inte han, är det inget som påverkar Taha Ali.

– Jag har varit med i bruttotruppen en gång innan; att man är där och nosar vet jag. Men jag vet också att med prestationer på en bra nivå, då är det inte långt ifrån heller. Speciellt när han tog spelare från allsvenskan.

Matchen mellan IFK Norrköping och Malmö FF startar 15.00 under lördagen.