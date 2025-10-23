Talar ut om skräckskadan: ”Tvungen att ta sprutor i magen”

Johan Hammar, 31, är på väg tillbaka.

I en intervju med GP talar Häcken-backen ut om tunga skadeperioden.

– Att sitta här nu och potentiellt kunna vara med i åtta, nio tävlingsmatcher … det trodde jag aldrig, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av mars som den 31-åriga mittbacken Johan Hammar råkade ut för en skada. Häcken-försvararen föll ihop i cupmötet med Mjällby och det konstaterades kort därefter att Hammar hade skadad hälsenan.

Sedan dess har 31-åringen saknats från Häckens trupp, men nu, åtta månader senare, är Johan Hammar på väg tillbaka. I en intervju med Göteborg-Posten talar veteranen ut om den tunga skadeperioden.

– Jag är inte den som bölar ihjäl mig, utan försöker alltid göra det bästa av situationen. Samtidigt är det klart att det varit tufft, säger han och fortsätter:

Johan Hammar. Foto: Bildbyrån

– Det var mycket som hände i början. Operation, information att ta in, många som hörde av sig. Men efter några veckor dör allt det där, och då blir det jobbigare. Då landade jag i förståelsen: ”shit, jag har en lång, jobbig period framför mig” ihop med att kärleken från andra dör ut lite, folk kollar inte hur man mår på samma sätt som de första veckorna.

”Det fanns inte på kartan”

Hammar fortsätter att berätta att en återkomst till fotbollen inte alltid var självklar.

– Är du 20 har du många år på dig, nu är inte jag jättegammal men ändå över 30 och då blir varje skada jobbigare. Man vet inte om man kan komma tillbaka överhuvudtaget, och verkligen inte på vilken nivå det blir. Att sitta här nu och potentiellt kunna vara med i åtta, nio tävlingsmatcher … det trodde jag aldrig. Det fanns inte på kartan.

Det var inte bara fotbollsspelandet som blev lidande av skadan. Även privatlivet och vardagen fick sig en rejäl törn av att Hammar tvingades bära en stövelpjäxa i sex veckor i sträck.

– Det var sjukt begränsande. Jag kunde inte gå ner för trappan själv, utan fick glida ner på rumpan. Min dotter gillar att rida men jag kunde inte vara med och leda hästen. Och jag var tvungen att ta sprutor i magen för att inte få blodproppar, säger han till GP.