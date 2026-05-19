Tappar matchen igen: ”Så som det varit hela året”

STOCKHOLM. Djurgården fick en tidig ledning och hade bud på mer mot Sirius.

Men det var Uppsala-laget som lämnade Stockholm med tre poäng.

– Vi har många perioder där vi är bra och sen tappar vi det, säger Bo Hegland i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har haft ledningen i alla förutom en av sina åtta matcher i årets allsvenska. Trots det återfinns laget först på en femteplats i tabellen med hela nio poäng upp till tabelltoppen.

Hemma mot serieledarna Sirius utspelade sig ett liknande scenario igen. Efter en tidig ledning med bud på fler mål tappade Djurgården initiativet och innan den första halvleken var till enda hade Sirius vänt på steken.

– Vi kan inte vara bra i stunder, vi behöver vara bra under längre sekvenser. Vi har varit bra i början av många matcher och sedan dalar vi lite. Vi möter de som leder serien idag och det förvaltar sina chanser bra, säger Hampus Finndell i den mixade zonen efter matchen.

Stjärnskottet Bo Hegland är inne på samma linje.

– Det är så som det varit lite hela året. Vi har många perioder där vi är bra och sen tappar vi det. Det känns som att Sirius skapar chanser från ingenting, menar norrmannen.

Foto: Bildbyrån

Under presskonferensen efter matchen tog Jani Honkavaara på sig ansvaret och menade att det ligger på honom att få laget att prestera över hela matchen.

Lagkaptenen Adam Ståhl, som fick starta efter en sen skada på Max Larsson, menar att även spelartruppen behöver dra sitt strå i stacken.

– Vi har också ett ansvar ute på planen, precis som att han har ett ansvar att förbereda laget. Det går hand i hand. Om inte vi levererar så kan ju inte han bara säga att det är hans fel, menar han.

Ståhl har svårt att uttala sig om förlusten mot Sirius är synonymt för Djurgårdens säsong i stort.

– Kollar vi just den här matchen så får vi ett tidigt mål. Om det gör att vi blir lite mer passivare…jag vet inte. Det kanske är ett mönster men jag har inte reflekterat över det själv.

”Kommer vara med där uppe”

Trots smällen mot serieledarna från Uppsala är hoppet om ett SM-guld till Djurgården inte ute. Åtminstone inte enligt spelarna.

– Det är många matcher kvar att spela. Sirius leder nu, men man kommer dala flera gånger under det här året. Jag är helt övertygad om att vi kommer vara med där uppe, menar Hampus Finndell.

Djurgården tar emot Brommapojkarna i nästa omgång redan på fredag. För Sirius väntar Gais på hemmaplan under söndagen.