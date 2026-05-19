Argentinsk media – stor konflikt kring Nico Paz skada

Nico Paz dras med en skada – som har gett upphov till en konflikt.

Detta då Argentina vill spara honom till VM men Como använda honom i sluttampen av Serie A.

Det rapporterar argentinska Diario Olé.

Det var i matchen mellan Como och Lazio som den argentinska stjärnan Nico Paz drog på sig en skada.

Enligt Como själva ska det dock inte vara allt för allvarligt, då det inte handlar om en skelett- eller muskelskada.

Den 21-åriga stjärnans skada har också gett upphov för något av en konflikt. Enligt argentinska Diario Olé handlar det om två olika viljor hos det argentinska förbundet och Como.

Detta då de förstnämnda vill att stjärnan sparas för att vara frisk inför VM medan den andra vill använda Paz i den sista Serie A-omgången till helgen.

Vidare sägs Argentina flyga över en doktor till Comos träningsanläggning för att undersöka stjärnans medicinska rapport och själv prata med klubbens medicinska personal samt Paz själv.

Comos match mot Cremonese spelas, likt alla andra matcher, på söndag klockan 20.45.